وزير الدفاع الايراني: هدفنا أن نصبح قوة استراتيجية

أكد وزير الدفاع وإسناد ​القوات المسلحة​ الإيرانية العميد ​أمير حاتمي​، أن "هدف بلاده هو أن تصبح ​ايران​ قوة استراتيجية على جميع الأصعدة الصاروخية والجوية والبحرية"، مشيراً الى ان "ايران تحتل موقعا استراتيجيا بوجودها إلى جانب ​الخليج​ وبحر عمان، وهو موقع يمكن أن يشكل فرصة أو تهديدا، والأمر يتعلق بنا في ذلك".

وفي كلمة له امام حشد من الطلبة في جامعة ​العلوم​ البحرية شمالي البلاد، اعتبر حاتمي ان "امتلاك القدرة هو الطريق الوحيد لمواجهة التحدي وتبديله إلى فرصة، وأنه لو أردنا الحفاظ على استقلالنا فلا بد من امتلاك القدرة اللازمة للحفاظ عليه"، مشدداً على ان "ايرن لن تكون بحاجة إلى ​الصادرات​ في العامين القادمين وسيتم حل موضوع التعاملات المالية قريبا، وسيكون ​المستقبل​ مشرقا".