انتخاب رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو رئيسا لحزب "المستقبل"

انتُخب رئيس الوزراء التركي السابق ​أحمد داود أوغلو​، رئيسًا لحزب "المستقبل"، خلال اجتماع مغلق عقده مجلس المؤسسين للحزب في العاصمة التركية ​أنقرة​. وحصل على جميع أصوات الأعضاء البالغ عددهم 132 شخصًا.

ولفت داود أوغلو في تصريحات صحافية عقب الاجتماع، إلى أنّ "حزبه يهدف إلى المساهمة في الحياة السياسيّة التركيّة وخدمة الشعب".

وكان داود أوغلو، الّذي استقال في أيلول الماضي من "​حزب العدالة والتنمية​" الحاكم، قد أعلن تأسيس "حزب المستقبل"، الأسبوع الماضي.