وزير الخزانة الأميركي: واثق في توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق مع الصين

لفت وزير الخزانة الأميركي ​ستيفن منوتشين​ إلى أنه "ليس لديه شك في أن المفاوضين التجاريين الأميركيين والصينيين سيوقعون "المرحلة الأولى" من الاتفاق التجاري، مطلع كانون الثاني المقبل"، مؤكداً أنه "واثق للغاية في توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق مطلع 2020".

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