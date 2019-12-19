وزير خارجية باكستان شكا الهند للأمم المتحدة على نيتها نشر الصواريخ في كشمير

أعلن وزير الخارجية ال​باكستان​ي ​شاه محمود قريشي​ عن "تقدم باكستان بشكوى إلى ​الأمم المتحدة​، اتهمت فيها السلطات ​الهند​ية بنشر ​الصواريخ​ في إقليم ​كشمير​ المتنازع عليه بين البلدين"، مشيراً إلى أن "الهند أزالت أجزاء من ​السياج الحدودي​ في خمس مناطق على طول ما يعرف بـ"خط السيطرة" الفاصل بين البلدين في الإقليم المتنازع عليه".

وحمل ​نيودلهي​ المسؤولية عن "مواصلة تصعيد التوتر في الأجواء المتوترة أصلا التي تشهدها منطقة جنوب آسيا"، مطالبا الأمم المتحدة بالرد على الخطوات الهندية".