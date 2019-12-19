وزير خارجية باكستان شكا الهند للأمم المتحدة على نيتها نشر الصواريخ في كشمير

أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي عن "تقدم باكستان بشكوى إلى الأمم المتحدة، اتهمت فيها السلطات الهندية بنشر الصواريخ في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين"، مشيراً إلى أن "الهند أزالت أجزاء من السياج الحدودي في خمس مناطق على طول ما يعرف بـ"خط السيطرة" الفاصل بين البلدين في الإقليم المتنازع عليه".
وحمل نيودلهي المسؤولية عن "مواصلة تصعيد التوتر في الأجواء المتوترة أصلا التي تشهدها منطقة جنوب آسيا"، مطالبا الأمم المتحدة بالرد على الخطوات الهندية".
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