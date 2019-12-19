مندوب مصر في الجامعة العربية: ندعو العرب لوقفة حازمة في قضية القدس

أكد مندوب مصر الدائم لدى ​الجامعة العربية​ علاء رشدي، على "تمسك ​القاهرة​ بالثوابت المصرية تجاه ​القضية الفلسطينية​ وقضايا الحل النهائي"، مشيراً الى انه "لا شرعية ل​إسرائيل​ ولا شرعية للاستيطان غير القانوني والرفض كل الرفض لأية محاولات للمساس بوكالة ​الأمم المتحدة​ لغوث وتشغيل ​اللاجئين الفلسطينيين​ في الشرق الأدنى (​الأونروا​) أو ولايتها المنصوص عليها".

وخلال جلسة لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشأن فتح ​البرازيل​ مكتبا تجاريا لها في ​القدس​، شدد رشدي على أنه "لا شرعية لأي تغيير لوضعية القدس ولا شرعية لأية إجراءات من شأنها المساس بذلك من قريب أو بعيد"، داعياً إلى "وقفة عربية حازمة وإجراءات عملية مدروسة بعناية وحكمة تتعدى الإعلان عن ثبات موقفنا من مسألة القدس بحيث تؤدي تلك الإجراءات لنتائج ملموسة إزاء موقف البرازيل الأخير بفتح مكتب تجاري لها في القدس"، منبهاً إلى "خطورة الإجراء الذي أقدم عليه الجانب البرازيلي والذي يمثل خرقا لقراري ​مجلس الأمن​ 476، 478 لعام 1980 وكافة قرارات الجمعية العامة ذات الصلة خاصة القرار الصادر عام 2017".