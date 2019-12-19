بشار الأسد يدعو الشركات الروسية لرقمنة الاقتصاد السوري

دعا ​الرئيس السوري​ ​بشار الأسد​ خلال استقباله وفدا برلمانيا ​روسيا​، إلى "انخراط الشركات الروسية في رقمنة اقتصاد بلاده وتحويل ​سوريا​ إلى دولة رقمية"، مؤكداً "أهمية مشاركة شركات روسية برقمنة ​الاقتصاد السوري​ نظرا إلى أهمية المهمة وصعوبتها البالغة". ولفت إلى أنه "بناء دولة رقمية في سوريا أحد الاهتمامات الرئيسية للحكومة والتي تتطلب نهجا متكاملا يضمن مزامنة جميع الأنظمة المشكلة".

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