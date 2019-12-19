حكومة الوفاق الوطني بليبيا وافقت على تفعيل الاتفاق العسكري الموقع مع تركيا

أعلنت حكومة الوفاق الوطني في ​ليبيا​ المُعترَف بها من ​الأمم المتحدة​، في بيان، موافقتها بالإجماع على "تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري الموقّعة مؤخّرًا مع ​تركيا​"، ما يفتح المجال أمام تدخّل عسكري مباشر أكثر ل​أنقرة​ في ليبيا.

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