حكومة الوفاق الوطني بليبيا وافقت على تفعيل الاتفاق العسكري الموقع مع تركيا

أعلنت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا المُعترَف بها من الأمم المتحدة، في بيان، موافقتها بالإجماع على "تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري الموقّعة مؤخّرًا مع تركيا"، ما يفتح المجال أمام تدخّل عسكري مباشر أكثر لأنقرة في ليبيا.
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