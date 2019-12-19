توقيع مذكرة تفاهم تركية ماليزية لتأسيس مركز اتصالات بإسطنبول ضد الإسلاموفوبيا

وقّعت تركيا وماليزيا، بحضور الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، في العاصمة الماليزية كوالالمبور،على مذكرة تفاهم حول مكافحة المواقف المعادية للإسلام، تتضمّن تأسيس مركز اتصالات في إسطنبول
وتحمل المذكرة اسم "مشروع التواصل لمكافحة الإسلاموفوبيا"، ويتضمّن تنفيذ مشروع اتصال مشترك لمكافحة المواقف المعادية للإسلام، وتأسيس هيكلية مشتركة في هذا الإطار. ويهدف المشروع إلى مكافحة الأحكام المسبقة من النواحي المؤسسيّة والهيكليّة والخطابيّة، والتعصب ضدّ الإسلام والمسلمين.
ومن بين أهداف المشروع أيضًا، القضاء على المفاهيم السلبيّة عن الإسلام، زيادة الوعي العالمي بالقيم الإسلامية الحقيقية، توفير منصّة لتبادل المعلومات الّتي تهدف إلى دعم المسلمين ضدّ المواقف المعادية للإسلام، وتعزيز العلاقات بين العالم الإسلامي والغرب من أجل الحد من الصور النمطية والمعتقدات الخاطئة.
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