إنترفاكس: مقتل فرد من أفراد الأمن الروسي واعتقال أحد المشتبه بهم بحادثة وسط موسكو

أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن "سماع دوي ​إطلاق نار​ في ​موسكو​ و​الشرطة​ تطوق المنطقة"، مشيرةً إلى أن "​الاجهزة الامنية​ حيدت مهاجم وإصابة عدد من الأشخاص"، لافتةَ إلى "مقتل فرد من أفراد ​الأمن الروسي​ في إطلاق نار وسط موسكو"، معلنةً عن "اعتقال أحد المشتبه بهم في حادثة وسط موسكو".

فيما طلبت السلطات الروسية من المواطنين "الابتعاد عن موقع الحادث وسط موسكو".

وكانت قد أفادت وكالة "روسيا اليوم" بان "مجهولا فتح النار قرب مبنى الاستخبارات الروسية في العاصمة الروسية موسكو".

فيما لفتت وكالة "رويترز" للانباء إلى "مقتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار قرب مبنى الاستخبارات وسط العاصمة الروسية موسكو".