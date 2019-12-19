الطرقات المقطوعة في عدد من المناطق اللبنانية مساء اليوم

أفادت "غرفة التحكم المروري" التابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"قطع السير على أوتوستراد البداوي بالاتجاهين، وعلى أوتوستراد المنيةبالاتجاهين"، مبيّنةً أنّ "الطرقات المقطوعة ضمن نطاق البقاع، هي تعلبايا، سعدنايل والمرج"، مشيرةً إلى "قطع السير على اوتوستراد الناعمة بالاتجاهين وقطع السير على اوتوستراد خلدة باتجاه بيروت وعند دوار ايليا صيدا".
من جهته، لفت مراسل "النشرة" في البقاع، إلى "قطع مثلث المرج- برالياس بالحجارة، وقطع طريق غزة جب جنين بالبقاع الغربي".
كما أشار مراسل "النشرة" في زحلة إلى "قطع أوتوستراد زحلة بالاتجاهين".
فيما لفتت قناة الـ"OTV" إلى "قطع طريق قصقص بالاطارات المشتعلة".
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