نشر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​زياد أسود​، على مواقع التواصل الإجتماعي، صورة تُظهر عمليّة طبع لعدد من الصور لرئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​، مكتوب تحتها "كلنا معك". وأرفق أسود، الصورة بالتعليق الآتي: "بلّش الطبع. الليلة ولعانة".

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كانت هذه تفاصيل خبر أسود تعليقا على صور داعمة للحريري: "بلّش الطبع والليلة ولعانة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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