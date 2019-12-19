مؤيدو تيار المستقبل يصلون الى منزل الرئيس المكلف حسان دياب رفضاً لتكليفه

وصل عدد من مؤيدي "​تيار المستقبل​" الى منزل رئيس ​الحكومة​ المكلف حسان ديب، على متن الدراجات النارية، رفضاً لتكليفه، ومرددين شعارات مؤيدية للحريري.

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