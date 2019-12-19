اعتبر رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "اختيار ​قوى 8 آذار​ مرشحها وتنجح هذا ليس بغريب فهم على الأقل لديهم مشروع لكن ان تخذل قوى ​المستقبل​ المتسترة بالتكنوقراطية وكأنهم خريجو Silicon Valley ان تخذل ​نواف سلام​ خوفا من التغيير فهذا يدل على عقمها وإفلاسها .كنا أقلية وسنبقى وكم الأمر اريح وقال احدهم "قل كلمتك وأمشي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: ان تخذل قوى المستقبل نواف سلام خوفا من التغيير يدل على عقمها وإفلاسها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.