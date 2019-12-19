توافد محتجين الى ساحة الشهداء رفضاً لتكليف حسان دياب تشكيل الحكومة المقبلة

توافد عدد ​المحتجين​ الى ​ساحة الشهداء​ في ​بيروت​ رفضاً لنتائج ​الاستشارات النيابية​ وتكليف ​حسان دياب​ ل​تشكيل الحكومة​ لمقبلة.

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