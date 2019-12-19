ابي اللمع يتعهد تأمين سلامة الصيدليات في المتن

التقى عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ماجد ​ادي ابي اللمع​ بوفد من مصلحة الصيادلة في حزب "القوات اللبنانية" برئاسة د هيلان خاطر، نائب الرئيس نديم ابو فاضل ومسؤول الإعلام سيمون ​الراعي​ للبحث في كيفية حماية الصيدليات من ​السرقات​ في هذه الظروف الاستثنائية وقد تم الاتفاق على أن يقوم سعادته بما يلزم مع رؤساء البلديات لتأمين سلامة الصيدليات في ​المتن​.

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