حسان دياب: الحكومة لن تكون حكومة مواجهة ونحن بحاجة لارادة وإدارة

علق رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ في تصريح له لدى وصوله إلى منزله في تلة الخياط على تواجد مع المعتصمين أمام منزله، قائلا "أقل ما يمكنهم القيام به لانه لا بد من معالجة الأمور التي يطالب بها الناس والحق معهم حق ونحن بحاجة لإرادة وإدارة"، مؤكداً أنه "الحكومة لن تكون حكومة مواجهة ولا بأي شكل من الاشكال".

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