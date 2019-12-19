اسماء السيد - موسكو: اسفر تبادل إطلاق النار مساء الخميس قرب مقر جهاز الامن الروسي عن سقوط جرحى و"تحييد" مطلق النار، حسبما ذكرت وكالات أنباء روسية نقلاً عن مصادر أمنية.
ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن أجهزة الاستخبارات أنّ "مجهولاً أطلق النار قرب شارع بولشايا لوبيانكا رقم 12، وسقط جرحى"، مضيفة أنّ "المشتبه به (...) جرى تحييده، فيما يجري العمل على تحديد هويته".
وغالباً ما تعني عبارة "تحييد" لدى استخدامها من الأجهزة الأمنية الروسية أنّ منفذ الاعتداء قد قتل.
كانت هذه تفاصيل خبر جرحى في اطلاق نار قرب مكتب جهاز الأمن الروسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.