جرحى في اطلاق نار قرب مكتب جهاز الأمن الروسي









اسماء السيد - موسكو: اسفر تبادل إطلاق النار مساء الخميس قرب مقر جهاز الامن الروسي عن سقوط جرحى و"تحييد" مطلق النار، حسبما ذكرت وكالات أنباء روسية نقلاً عن مصادر أمنية.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن أجهزة الاستخبارات أنّ "مجهولاً أطلق النار قرب شارع بولشايا لوبيانكا رقم 12، وسقط جرحى"، مضيفة أنّ "المشتبه به (...) جرى تحييده، فيما يجري العمل على تحديد هويته".

وغالباً ما تعني عبارة "تحييد" لدى استخدامها من الأجهزة الأمنية الروسية أنّ منفذ الاعتداء قد قتل.