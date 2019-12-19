ما هي إجراءات اتهام الرئيس ومحاكمته في الولايات المتحدة؟

دبي - بواسطة محمد فارس © BBC مجلس النواب يوافق على اتهام ترامب

اتهم مجلس النواب الأمريكي الرئيس دونالد ترامب بإساءة استغلال سلطاته وعرقلة تحقيقات الكونغرس، ليواجه في المرحلة التالية عملية قد تفضي إلى عزله، إذا توفر دعم كاف في مجلس الشيوخ لذلك.

وتتركز القضية كلها على إن كان من الصواب أو من غير الصواب أن يطلب ترامب المساعدة من أوكرانيا لتعزيز فرص إعادة انتخابه في 2020.

وأصبح ترامب بذلك هو الرئيس الثالث، في تاريخ الولايات المتحدة، الذي يتعرض لعملية قد تفضي إلى عزله.

وصوت أعضاء مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي، بالموافقة على إحالة القضية إلى مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الحزب الجمهوري، لبدء محاكمة ترامب من أجل عزله.

وينفي الرئيس ترامب بشدة، وهو جمهوري، ارتكاب أي خطأ.

ويتهم ترامب بالضغط على أوكرانيا لكشف معلومات مضرة لمنافسه الأساسي في الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة في 2020، جو بايدن، وابنه هانتر.

وكان هانتر يعمل في شركة أوكرانية عندما كان جو بايدن نائبا للرئيس باراك أوباما.

ويتهم ترامب بالربط بين أمرين كورقة مساومة مع أوكرانيا - احتجاز 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا، خصصها الكونغرس بالفعل، وترتيب اجتماع في البيت الأبيض للرئيس الأوكراني مع ترامب.

ويرى الديمقراطيون أن هذا يبلغ حد إساءة استغلال السلطة، واستخدام المنصب للحصول على مكاسب سياسية شخصية، والإضرار بالأمن القومي. وكانت أوكرانيا ستستخدم تلك المساعدات المالية في صراعها المستمر مع روسيا.

ويتهم ترامب أيضا بعرقلة الكونغرس، برفضه التعاون مع التحقيق الذي يجريه. © AFP

ويقول خبراء قانونيون إنه لا يمكن مقاضاة الرؤساء في الولايات المتحدة خلال وجودهم في سدة الحكم، ولذلك فالطريقة الوحيدة التي قد يمكن بها التخلص من الرئيس هي توجيه تهم إليه ثم محاكمته مما قد يفضي إلى عزله.

ولكن كيف يمكن أن يتم هذا العزل؟ وهل هناك رؤساء عزلوا في السابق؟

ما الذي تعنيه عملية العزل أصلا؟

في هذا السياق، تعني عبارة "العزل" توجيه اتهامات في الكونغرس قد تشكل أسسا لإحالة الرئيس إلى المحاكمة.

وينص الدستور الأمريكي على أن الرئيس "قد يعزل من المنصب في حالة اتهامه بالخيانة، أو الرشوة، أو غيرها من الجرائم والتهم الخطيرة".

وينبغي أن تبدأ الإجراءات من مجلس النواب، ولا تحتاج إلا إلى أغلبية بسيطة لتمريرها. أما محاكمة الرئيس فيجب أن تتم في مجلس الشيوخ.

وفي هذه الحالة، سيكون من الضروري الحصول على أصوات ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ من أجل تمرير قرار عزل الرئيس، وهو أمر لم يحدث في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

من هم الرؤساء الذين واجهوا إجراءات الاتهام والمحاكمة؟

لم يواجه هذه الإجراءات إلا رئيسان أمريكيان في تاريخ الولايات المتحدة، بالرغم من التهديدات التي أطلقت في مناسبات عدة.

ففي السنوات الأخيرة، واجه بيل كلينتون - الرئيس الـ42 للولايات المتحدة - إمكانية عزله بتهم الكذب أمام هيئة محلفين كبرى، وعرقلة مجرى العدالة، وذلك بعد كذبه حول طبيعة العلاقة التي ربطته بمونيكا لوينسكي، وطلبه منها أن تكذب حول الموضوع بعد ذلك.

وكان مجلس النواب قد صوت بأغلبية 228 مقابل 206 لتوجيه التهمة الأولى إلى كلينتون، و221 لـ 212 فيما يخص التهمة الثانية. © BBC جو بايدن وابنه هانتر الذي كان يعمل في شركة أوكرانية

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ولكن الشعبية التي كان يتمتع بها كلينتون في ديسمبر/كانون الأول 1998 كانت كبيرة وبلغت آنذاك 72 في المئة.

وعندما أحيلت القضية إلى مجلس الشيوخ في عام 1999، لم تحظ بتأييد ثلثي الأعضاء لتمريرها. وجاء في تحليل لبي بي سي نشر وقتها أن "أعضاء المجلس، في سعيهم الحثيث والدؤوب للتخلص من الرئيس، لم يفكروا إن كان من الممكن إثبات التهم الموجهة إليه دون أدنى شك".

الحالة الثانية لم تتعلق بريتشارد نيكسون، كما قد يتوقع كثيرون. فقد نجا نيكسون بنفسه عندما عرف أن التيار يسير ضده، فاستقال من منصبه.

لكن الرئيس الأمريكي الوحيد الآخر الذي واجه إجراءات الاتهام والمحاكمة كان هو أندرو جونسون، الذي تولى منصب الرئاسة في عام 1865، وكان الرئيس الـ17 للولايات المتحدة.

وكان مجلس النواب قد اتهم الرئيس جونسون وطالب بعزله في عام 1868. وجاء التصويت بعد محاكمته في مجلس الشيوخ بعد مضي 11 يوما فقط، عقب تنحيته وزير الدفاع أدوين ستانتون بسبب عدم اتفاق الأخير مع سياساته.

ولم تغفل الصحافة الأمريكية أوجه الشبه بين تنحية ستانتون في عام 1868، وقرار الرئيس ترامب بطرد رئيس مكتب التحقيقات الاتحادي، جيمس كومي، الذي لم يتفق مع الكثير من سياساته.

ولكن جونسون نجا من العزل بفارق قليل جدا من الأصوات، بخلاف الوضع مع كلينتون، إذ فشلت محاولة عزله بصوت واحد بفضل تصويت الجمهوريين. © BBC

وكان عضو مجلس الشيوخ عن ولاية آيوا، السيناتور جيمس غرايمز، قال عقب التصويت "لا أستطيع أن أوافق على تقويض العمل التوافقي للدستور من أجل التخلص من رئيس غير مقبول".

فهل يمكن عزل ترامب؟

تحليل لأنتوني زورتشير، بي بي سي - واشنطن

يتلاعب الزعماء الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي منذ شهور بالألفاظ، فهم يريدون من النواب الذين عارضوا إجراءات اتهام ترامب، ومن أيدوها أن يفكروا مليا فيما يريدون، وإن كانوا سيحصلون على ما يبتغون.

أثارت هذه السياسة مخاوف رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، وغيرها من أن هذا قد يهدد حظوظهم في انتخابات الرئاسة في 2020.

ولكن يبدو أن هذه التقديرات قد تغيرت بشكل جذري، وذلك عقب انتشار أخبار حول الاتصالات التي أجراها ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وأدت أنباء هذه الاتصالات، حتى بين السياسيين المعتدلين، إلى تأييد التوجه نحو إطلاق إجراءات الاتهام والمحاكمة.

وقررت بيلوسي - التي تتمتع بقدرة كبيرة على جس نبض مؤيديها - التحول من موقفها السابق في التصدي لمحاولات عزل ترامب إلى موقف لا تعارضه فيه.

هل اتهام ترامب يعني إمكانية عزله؟

يتمتع الجمهوريون بالأغلبية في مجلس الشيوخ، ولذلك فلن يكون من الممكن إزاحة ترامب من موقعه ما لم ينقلب أعضاء حزبه عليه. © AFP بيل كلينتون بعد اتهامه في مجلس النواب

ومن الواضح أن أغلبية النواب والشيوخ الجمهوريين ما زالوا موالين له.

وهناك استثناءات لهذا المبدأ بالطبع، مثل عضو مجلس الشيوخ ميت رومني الذي كان الوحيد من الجمهوريين الذين طالبوا البيت الأبيض بالمزيد من الشفافية حول الاتصالات التي أجراها ترامب مع أوكرانيا.

ولكن يبدو أن ترامب، في نهاية المطاف، سيبقى في موقعه في البيت الأبيض بفضل دعم الجمهوريين.

أما بالنسبة إلى الجمهور الأمريكي الأوسع، فلا يتمتع ترامب بالكثير من الشعبية، ولكن الرغبة في عزله ما زالت ضعيفة.

ففي استطلاع أجرته جامعة مونماوث في وقت سابق، قبل انتشار المسألة الأوكرانية، تبين أن 35 في المئة من الأمريكيين يرون أنه ينبغي محاكمة ترامب وعزله.