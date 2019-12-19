شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير بالفيديو يكشف فضيحة فساد تهز تركيا تجمع أردوغان والشيخة موزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت مؤسسة ماعت، تقرير بالفيديو يكشف تفاصيل الصفقات بين نظام أردوغان، وبين الشيخة موزة والدة أمير قطر تميم بن حمد، والتى آثارت العديد من التساؤلات حول العلاقات المشبوهة بين نظامي تميم وأردوغان، ومخططاتهم الإرهابية في المنطقة، والتدخلات المستمرة في شئون الدول.

وأضاف التقرير الذى تضمن تفاصيل هذه الصفقة وأوراقها، أن الشيخة موزة اشترت قطعة أرض تقدر مساحتها بـ44 فدانًا وتقع على طريق قناة إسطنبول، إضافة إلى شراء عدد من الشركات في أسطنبول.

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وذكر التقرير أن هذه الاستثمارات القطرية في تركيا ليست للشيخة موزة لوحدها، بل أن أفراد العائلة المالكة في قطر اشتروا أيضًا عدة أراضى وشركات، وعلى رأسهم زوجة نائب رئيس وزراء قطر الأسبق، عبد الله بن حمد العطية، منيرة بنت ناصر المسند شقيقة موزة، وأيضا شنا ناصر المسند، وغيرهم.