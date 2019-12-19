شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار: حل مشاكل الرعاية الصحية بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين، أنه قد تم الموافقة على حل مشاكل الرعاية الصحية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك من خلال إنشاء مستشفى جديد، وتطوير وتوسعة المستشفى الحالى على مساحة تتجاوز 4200 متر مربع، وذلك من خلال زيادة غرف العمليات في جميع الجراحات العامة والتخصصية على أن تكون مدة التنفيذ 18 شهرًا.

وأضاف "أبو العلا" في تصريحات صحفية، أنه تم الموافقة على إنشاء مستشفي متكامل علي مساحة 30 ألف متر مربع تم الانتهاء من تخصيصها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والحصول علي النماذج الهندسية المعتمدة من وزارة الصحة بها 8 غرف عمليات في جميع الجراحات العامة والتخصصية من جراحة المخ والأعصاب والعظام وأوعية دموية وجراحة المناظير وقسطرة القلب ووحدات تشخيصية متقدمة ووحدة مناظير سعة 250 سرير داخلى غير العناية المركزة.

وأشار "أبو العلا" إلى أنه سيتم البدء فورًا في أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمستشفي أكتوبر المركزي من خلال بناء العيادات الخارجية والاستقبال وساحة انتظار المرضي علي مساحة 1200 متر وذلك فى غضون 6 أشهر، بالإضافة إلى الطرح الفوري لأعمال مستشفى جراحات امتداد المستشفى، وبناء مستشفي ملحق علي مساحة 3000 متر مربع توسعة والحصول علي النموذج الهندسي المعتمد من وزارة الصحة (تمويل هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز أكتوبر ووزارة الصحة ) خلال عام.

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وقال "أبو العلا" إنه من المنتظر الانتهاء من أعمال مبني التامين الصحي في الحي السابع بتمويل من هيئة التأمين الصحي وموعد الاستلام بعد 4 أشهر.

وكانت لجنة الصحة بمجلس النواب قد قامت بجولة ميدانية بناء على طلبات الإحاطة الذى تقدم به الدكتور أيمن ابوالعلا عضو مجلس النواب للوقوف على المشكلات التى تواجها الرعاية الصحية فى مدينة 6 أكتوبر.