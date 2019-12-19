شكرا لقرائتكم خبر عن حزب أردوغان ينهار.. مؤسسة بحثية تركية: العدالة والتنمية في وضع مأساوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن المدير الاستشاري لمؤسسة MAK التركية للدراسات واستطلاعات الرأي، محمد علي كولات، أكد أن نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة توضح أن 25% من الناخبين الذين صوتوا لحزب العدالة والتنمية في انتخابات رئاسة الجمهورية في 24 يونيو، باتوا مترددين في قرار التصويت من جديد للحزب، مؤكدًا أن المترددين قد يقولوا "لا" في حالة عقد استفتاء علي بقاء الحزب.

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ولفت الموقع التابع للمعارضة التركية، إلى أن هذا الوضع الدرامي هو انهيار كبير لحزب العدالة والتنمية الذى يترأسه أردوغان، متسائلاً عن تصويت الناخبين من جديد للعدالة والتنمية أو إمكانية تفضيلهم للأحزاب الجديدة.

وأشار موقع تركيا الآن، إلى أن داود أوغلو أعلن عن تأسيس حزبه المستقبل يوم الجمعة الماضي، ومن المنتظر أن يعلن علي باباجان عن حزبه الجديد مطلع العام المقبل، وفق ما كشف في حوار تلفزيوني.