"إنتاج وتداول التقاوي في مصر".. موضوع ندوة علمية بكلية الزراعة في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

نظمت كلية الزراعة في جامعة المنيا، اليوم الخميس، ندوة علمية لطلابها بعنوان "إنتاج وتداول التقاوي في مصر .. إلى أين"، تحت رعاية الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس الجامعة.

وقال الدكتور عادل عبد الله عميد كلية الزراعة، إن الندوة أُقيمت تماشيًا مع استراتيجية الدولة في تداول وإنتاج التقاوي في مصر؛ بما يعود بالإيجاب على الاقتصاد القومي، ويفتح مجالات جديدة للعمل بقطاع الزراعة القائمة على أسس ومفاهيم علمية، والتوسع في إنتاج التقاوي للمحاصيل محليًا، وكذلك مواكبة العصر في الاستفادة من الانضمام إلى الاتحاد العالمي لحماية التقاوي.

حاضر في الندوة، الدكتور عبد ربه أحمد إسماعيل رئيس الجمعية المصرية لصناعة التقاوي، والدكتور درويش صالح درويش أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، والدكتور حاتم إبراهيم على رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، وذلك بحضور، عميد الكلية، والدكتور حربي مطاريد عبد الله وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسين عبد الجليل عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والمهندس عبد المعطى صديق وكيل وزارة الزراعة، وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب الكلية، والمُهتمين بالزراعة.