بالأسعار.. القيم السعرية للمتر للتصالح في مخالفات البناء بـ"الصف"

محمد اسماعيل - القاهرة - حددت محافظة الجيزة، القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وذلك بنطاق مركز ومدينة الصف للأغراض التجارية والإدارية والسكنية والصناعية في حالة وجود أنشطة صناعية وذلك وفقاً لما حددته اللجنة المشكلة بقرار محافظ الجيزة بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح.

وأصدر محافظ الجيزة، اليوم الخميس، قرارًا بالقيم السعرية لمناطق (مركز ومدينة الصف والوحدة المحلية والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالشوبك الشرقي والقرى التابعة لها والوحدة المحلية للأقواز والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بغمازة الصغرى والقرى التابعة لها)، وذلك للشوارع بعرض أكبر من 12 مترًا وبعرض من 9 إلى 12 مترًا وبعرض من 6 إلى 9 أمتار وبعرض أقل من 6 أمتار.

وجاءت أقل قيمة في سعر المتر للتصالح السكني 50 جنيهًا، وأعلى قيمة للتصالح في المتر السكنى 135 جنيهًا.

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