قانون المالية المغربي يقرر منح الشبان من باعثي المشاريع قروضا بدون فوائد

أكد اليوم الاربعاء 18 ديسمبر 2019 سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أنّ الحكومة تعتبر تشغيل الشباب من أهم الاولويات الاجتماعية، ولذلك تضمن قانون المالية إحداث صندوق لدعم الشباب الراغبين في إنشاء مشاريعهم الذاتية والمقبلين على المشاريع، رُصدت له حوالي 6 مليار درهم (1.8 مليار دينار) بشراكة بين الحكومة البنوك.
وذكر العثماني، أنّ هذا الصندوق سيدعم الشباب عبر قروض بدون فوائد، من خلال صندوق الضمان المركزي، الذي يدعم مشاريع المؤسسات و الشركات الصغرى و المتوسطة على الخصوص بحوالي 70% لدى البنوك.
كما افاد بأنّ كل هذه الجهود التي تقوم بها الحكومة، تتم في إطار دعمها العديد من البرامج والإجراءات الجوهرية التي تفيد الفئات المتوسطة كتعميم التغطية الصحية للمهن الحرة و العاملين غير أجراء، وتحفيزات ضريبية لصالح التجار الصغار، وتقليص الفوارق الجهوية، ودعم صندوق المقاصة وغيرها.
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