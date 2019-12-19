بعد قليل / تنصيب عبد المجيد تبون رئيسا جديدا للجزائر

تجري بعد قليل / الخميس 19 ديسمبر 2019/ مراسم تنصيب عبد المجيد تبون كرئيس جديد للجزائر بقصر الأمم في الجزائر العاصمة.

وسيؤدي تبون اليمين الدستورية في بداية الحفل، ثم يوجه أول خطاب للأمة بعد تنصيبه. بحضور السلطات العليا المدنية والعسكرية للبلاد فضلا عن ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر وذلك بعد أن أعلن المجلس الدستوري الإثنين الماضي عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر 2019.

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وسيباشر تبون مهامه فور آدائه اليمين الدستورية طبقا للمادة 89 من الدستور التي تنص على أن "رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي اليمين الدستورية أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا للأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه ويباشر مهمته فور أدائه اليمين".