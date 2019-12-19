تقرير أمريكي: الهجوم على منشآت أرامكو جاء من الشمال

أكد تقرير أمريكي أن هناك تشابها بين الطائرات المستخدمة في الهجوم على منشآت تابعة لشركة (أرامكو) السعودية وطائرة من إنتاج إيران.

وأوضح التقرير الأمريكي أن تحليلًا لحطام أسلحة أظهر أن استهداف منشأتي (أرامكو) جاء من الشمال،

مؤكدًا وجود أدلة جديدة على هذه الفرضية.. حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) اليوم الخميس.وأشار التقرير الذي أعده خبراء أمريكيون، قبل رفعه لمجلس الأمن القومي الأمريكي، إلى أن إحدى الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجوم على "أرامكو" حلقت فوق منطقة واقعة على بعد نحو 200 كم شمال غربي المنشآت المستهدفة.وأوضح التقرير أن "ذلك، بالإضافة إلى المدى الأقصى للطائرة المسيرة المقدر بـ900 كم، يدل بدرجة عالية من الاحتمال، على أن الهجوم جاء من شمالي "بقيق".