مباحثات أردنية يونانية بشأن تعزيز علاقات التعاون المشتركة

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، سبل تطوير التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية إلى جانب المستجدات الإقليمية.

واتفق الوزيران - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية اليوم الخميس - على أهمية إيجاد أُطر التعاون التشريعية والمؤسساتية التي تشجع التبادلات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص، بالإضافة إلى بحث

الإفادة من فرص لزيادة التعاون السياحي سواء في إطار السياحة البينية أو التسويق المشترك للبلدين كوجهة سياحية مشتركة.كما أكدا التزام العمل على تطوير التعاون في إطار آلية التنسيق الثلاثي بين الأردن واليونان وقبرص وعلى ترسيخ الشراكة المتنامية بين الدول الثلاث في عديد من المجالات الحيوية وتكريس التنسيق المستمر إزاء القضايا الإقليمية المختلفة.وأوضح الصفدي أن سياسة الاْردن الثابتة في التأكيد على ضرورة حل الخلافات عبر الحوار وعلى احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، معربا عن سعادته بزيارة الوزير اليوناني الأولى للمملكة لأول مرة بعد توليه منصبه الجديد كوزير خارجية لبلاده.من جانبه، ثمن الوزير اليوناني دور المملكة وجهودها من أجل حل الصراعات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار، مؤكدا موقف اليونان الداعم للأردن داخل الاتحاد الأوروبي.