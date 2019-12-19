الأمم المتحدة تؤكد استعدادها لتحقيق المعايير الدولية بآليات الانتخابات في العراق

أكدت ممثلة الأمين العام للامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، استعداد الأمم المتحدة لتحقيق المعايير الدولية بآليات الانتخابات في العراق.

وخلال لقائها مع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي تم بحث تطور الأوضاع

السياسية في البلاد، وضرورة اختيار كابينة حكومية ضمن التوقيتات الدستورية تلبي مطالب الشعب العراقي.. حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" اليوم الخميس.كما ناقش الطرفان جهود مجلس النواب في المضي بتشريع قانون الانتخابات الجديد، وإنجازه بالشكل الذي يمكن العراقيين من الانتخاب بشكل شفاف وأكثر مقبولية، ويسمح لكل أبناء الشعب بالوصول إلى مجلس النواب وفق نظام أعلى الأصوات، والتأكيد على أهمية إعادة الثقة بالعملية الانتخابية والسياسية.