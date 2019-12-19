رئيس الحكومة اللبنانية: أنا اختصاصي ومستقل.. وانتفاضة الشعب تمثلني

أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف الدكتور حسان دياب، أنه سيبدأ اعتبارًا من بعد غد مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، واصفا نفسه بـ"الشخص المستقل والاختصاصي"، مؤكدا أن انتفاضة الشعب

اللبناني التي اندلعت اعتبارا من 17 أكتوبر الماضي تمثله وكل من يرغبون في قيام دولة حقيقية في لبنان.

جاء ذلك في أول مؤتمر صحفي يعقده "دياب" من قصر بعبدا الجمهوري، عقب اجتماعه مساء اليوم الخميس مع الرئيس اللبناني ميشال عون، وتكليفه رسميا برئاسة وتأليف الحكومة الجديدة في ضوء نتائج الاستشارات النيابية التي أجريت على مدى اليوم.