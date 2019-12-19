أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف الدكتور حسان دياب، أنه سيبدأ اعتبارًا من بعد غد مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، واصفا نفسه بـ"الشخص المستقل والاختصاصي"، مؤكدا أن انتفاضة الشعباللبناني التي اندلعت اعتبارا من 17 أكتوبر الماضي تمثله وكل من يرغبون في قيام دولة حقيقية في لبنان.
جاء ذلك في أول مؤتمر صحفي يعقده "دياب" من قصر بعبدا الجمهوري، عقب اجتماعه مساء اليوم الخميس مع الرئيس اللبناني ميشال عون، وتكليفه رسميا برئاسة وتأليف الحكومة الجديدة في ضوء نتائج الاستشارات النيابية التي أجريت على مدى اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الحكومة اللبنانية: أنا اختصاصي ومستقل.. وانتفاضة الشعب تمثلني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.