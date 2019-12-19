البرلمان الألماني يحث الحكومة على فرض حظر لنشاط "حزب الله" في البلاد

دعا البرلمان الألماني اليوم الخميس، الحكومة إلى فرض حظر على أنشطة الجناح السياسي لـ"حزب الله" اللبناني، مطالبا بإدراجه على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

يأتي ذلك، في وقت دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى صرامة أكبر في التعامل مع "حزب الله" في ألمانيا وبحث جميع الوسائل القانونية لتحقيق ذلك.

وقال ماس في حديث صحفي لشبكة

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"إير.إن. دي" الألمانية، إن "حزب الله ينكر حق إسرائيل في الوجود ويهدد باستعمال العنف والإرهاب، كما يواصل تحديث ترسانته الصاروخية على نطاق واسع".

وأضاف ماس أن "الحزب اللبناني يتحرك في سوريا، "كعميل بديل" لتنفيذ الأعمال الوحشية لبشار الأسد ضد المواطنين السوريين"، كما دعا إلى "استنفاد الوسائل

القانونية" في بلاده لـ"معالجة الأنشطة الإجرامية والإرهابية لـ"حزب الله".

وتصنف ألمانيا حاليا كمعظم أعضاء الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لـ"حزب الله" تنظيما إرهابيا، غير أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا قوية على دول القارة العجوز لدفعها إلى إدراج "حزب الله" بأكمله على القائمة السوداء.

ورفض البرلمان الألماني في يونيو الماضي اقتراح إعلان "حزب الله" خارج نطاق القانون، فيما كانت بريطانيا قد فرضت حظرا على الجناح السياسي لـ"حزب الله" في وقت سابق من العام الجاري.