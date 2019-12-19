باكستان تشكو الهند للأمم المتحدة على نيتها نشر الصواريخ في كشمير

تقدمت باكستان بشكوى إلى الأمم المتحدة، اتهمت فيها السلطات الهندية بنشر الصواريخ في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.
وأعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم الخميس حسب وكالة "أسوشيتد برس"، أنه وجه إلى الأمم المتحدة رسالة أعربفيها عن مخاوف إسلام آباد من خطط نيودلهي لشن هجوم على باكستان لصرف أنظار المجتمع الدولي عن مخالفات حقوق الإنسان المرتكبة في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير.
وأشار قريشي في الرسالة إلى أن الهند أزالت أجزاء من السياج الحدودي في خمس مناطق على طول ما يعرف بـ"خط السيطرة" الفاصل بين البلدين في الإقليم المتنازع عليه.
وحمل الوزير الباكستاني نيودلهي المسؤولية عن "مواصلة تصعيد التوتر في الأجواء المتوترة أصلا التي تشهدها منطقة جنوب آسيا"، مطالبا الأمم المتحدة بالرد على الخطوات الهندية.
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