ثلاثة قتلى بإطلاق نار قرب جهاز الأمن الروسي وسط موسكو

قتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار في وسط العاصمة موسكو، مساء اليوم الخميس، وفقا لما ذكرته صحيفة "إزفيستيا" اليومية الروسية نقلا عن مصدر.

وقال المصدر إن إطلاق النار وقع قرب مقر جهاز الأمن الاتحادي الروسي (إف.إس.بي).

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قالت شاهدة إنها سمعت دوي أعيرة نارية في ذات المنطقة.

وظهر، في لقطات فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الأشخاص يرتدون زي الشرطة وهم يحملون بنادق ويركضون في شارع قريب.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام الروسية أن اشتباكات دارت، مساء اليوم الخميس، قرب مقر جهاز الأمن الروسي.

ونقلت "ازفستيا"، نقلاً عن مصدر مجهول، قوله "هناك قتلى في صفوف قوات الأمن".

بدورها، نقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن أجهزة الاستخبارات أنّ "مجهولاً أطلق النار قرب شارع بولشايا لوبيانكا رقم 12، وسقط جرحى"، مضيفة أنّ "المشتبه به (...) جرى تحييده، فيما يجري العمل على تحديد هويته".

ولم يعرف على الفور إن كان مطلق النار قد قتل. لكن غالباً ما تعني عبارة "تحييد" لدى استخدامها من الأجهزة الأمنية والجيش أنّ منفذ الاعتداء قد قتل.