الإمارات تدين الحادث الإرهابي في الكونغو

أدانت دولة الإمارات بشدة الحادث الإرهابي، الذي وقع في قرية نتومبي شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وأدى إلى مقتل عدد من الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان لها - أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء.