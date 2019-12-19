منظمة التعاون الإسلامي تنتقد قمة ماليزيا

انتقد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، الأربعاء، قمة تعقد في ماليزيا، مؤكدا أن مثل هذه القمم تشكل "إضعافا للإسلام".

وتستقبل ماليزيا، اعتبارا من الخميس، قادة دول في العالم الإسلامي في قمة بكوالالمبورر.

وقال العثيمين لقناة "سكاي نيوز عربية"، إنه "ليس من مصلحة الأمة الإسلامية عقد مثل هذه القمم واللقاءات خارج إطار المنظمة خصوصا في هذا الوقت الذي يشهد فيه العالم صراعات متعددة".

وأكد أن مثل هذه الاجتماعات "إضعاف للإسلام والمسلمين".

وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أهمية العمل تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي، لتحقيق وحدة الصف بين أعضائها.

وأبلغ العاهل السعودي، رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد بأهمية العمل من خلال المنظمة تحقيقا لوحدة الصف.

ورفضت المملكة العربية السعودية حضور اللقاء متمسكة بمظلة منظمة التعاون الإسلامي التي تمثل 57 دولة منذ أكثر من نصف قرن.

كما قاطعت باكستان القمة وقلصت إندونيسيا تمثيلها في الاجتماع.

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