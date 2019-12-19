رئيسة مجلس النواب الأميركي: ترامب انتهك الدستور ولابد من مساءلته

قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، اليوم الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب انتهك الدستور ولم يترك للديمقراطيين "أي خيار" سوى إطلاق إجراءات عزله.

وصرحت بيلوسي، عند بدء نقاش في مجلس النواب حول توجيه تهم للرئيس لبدء إجراءات عزله، "من المأسوي أن تصرفات الرئيس الطائشة جعلت من الضروري البدء بإجراءات العزل"، مضيفة "ما نناقشه اليوم هو الحقيقة الراسخة بأن الرئيس انتهك الدستور. ومن المؤكد كحقيقة أن الرئيس يمثل تهديدا مستمراً لأمننا القومي ونزاهة انتخاباتنا".

بدأ مجلس النواب الأميركي جلسة تصويت تاريخية من شأنها أن تطلق إجراءات محاكمة الرئيس ترامب أمام مجلس الشيوخ.

من شأن هذه الخطوة أن تجعل من ترامب ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يطلق النواب إجراءات عزله.

ويتوقع أن تستمر المناقشات نحو ست ساعات في المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، على أن تنتهي بتبني اتهامين يستهدفان الرئيس الجمهوري هما: استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

وقبل ساعات من بدء الجلسة، أصر الرئيس الأميركي على أنه لم يرتكب "أي خطأ"، وذلك غداة توجيهه رسالة إلى بيلوسي شبّه فيها الإجراءات بـ"محاولة انقلاب".

وقال الرئيس على "تويتر"، "هل يمكنكم تصديق أنه سيتم إطلاق إجراءات عزلي اليوم من قبل اليسار الراديكالي، (من قبل) الديمقراطيين الذين لا يقومون بشيء، بينما لم أرتكب أي خطأ! إنه أمر فظيع".

وكتب ترامب "يجب ألا يحصل هذا الأمر مع أي رئيس آخر".

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وفي رسالة استثنائية من ست صفحات، قال ترامب مخاطبًا رئيسة مجلس النواب إن "التاريخ سيحكم عليك بشكل قاس".

وجاءت الرسالة، أمس الثلاثاء، بعد دقائق فقط من إعلان بيلوسي أن المجلس سيصوّت اليوم الأربعاء.

وقالت بيلوسي، في رسالة إلى أعضاء الكونجرس الديمقراطيين "مجلس النواب سيمارس إحدى الصلاحيات الأكثر أهمية التي كفلنا بها الدستور عندما سنصوّت لإقرار مادتي العزل ضد رئيس الولايات المتحدة".

وأضافت "في هذه اللحظة التي تعمها الصلوات في تاريخ أمّتنا، علينا احترام قسمنا بدعم وحماية دستورنا من جميع الأعداء في الخارج والداخل".

واتُّهم ترامب بمحاولة الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق بشأن خصمه الرئيسي في انتخابات 2020 جو بايدن.

واتٌّهم كذلك بعرقلة عمل الكونجرس عبر رفضه التعاون مع التحقيق الرامي لعزله، إذ منع موظفين من الإدلاء بشهاداتهم ورفض تقديم وثائق كأدلة.

ويكاد يكون من المؤكد أن مجلس النواب، الذي يشكل الديمقراطيون غالبية أعضائه، سيقر التهمتين اللتين تعرفان بـ"مادتي العزل".

وستحال بعد ذلك القضية على مجلس الشيوخ حيث من المفترض أن تبدأ محاكمة ترامب في يناير. وهنا، يتوقع أن تتم تبرئته نظراً لهيمنة الجمهوريين، الذين ينتمي إليهم ترامب، على هذا المجلس.