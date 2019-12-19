كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يؤكد استهداف أي قوات تركية تصل البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي العميد خالد المحجوب، أن القوات المسلحة الليبية ستستهدف أي قوات تركية تصل إلى بلاده، وستستخدم كل ما نملك من وسائل الدفاع سواء بالضربات الجوية أو البرية أو غيرها.

وأضاف "المحجوب"، خلال تصريحاته، مساء الخميس، أن قرار فايز السرّاج رئيس حكومة الوفاق باستدعاء قوات تركية مجرد غطاء لرفع معنويات الميليشيات، ونهاية حكومة السراج أصبحت قريبة.