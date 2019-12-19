كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يؤكد استهداف أي قوات تركية تصل البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي العميد خالد المحجوب، أن القوات المسلحة الليبية ستستهدف أي قوات تركية تصل إلى بلاده، وستستخدم كل ما نملك من وسائل الدفاع سواء بالضربات الجوية أو البرية أو غيرها.
وأضاف "المحجوب"، خلال تصريحاته، مساء الخميس، أن قرار فايز السرّاج رئيس حكومة الوفاق باستدعاء قوات تركية مجرد غطاء لرفع معنويات الميليشيات، ونهاية حكومة السراج أصبحت قريبة.
وحول الوضع الميداني في العاصمة طرابلس اكد المحجوب أن قوات الجيش الليبي تتقدم بجميع مداخل العاصمة طرابلس مستدركا أن دخول المدينة ليس هدفا ولكن القضاء على الجماعات الإرهابية.
وكشف ان قوات الجيش وصلت إلى قلب طرابلس قائلا نحن نبعد عن قلب طرابلس من المحاور المختلفة بين 2 إلى 12 كيلو متر.
وأضاف أن المناطق التي يشتبك بها الجيش الليبي مع المليشيات هي داخل طرابلس وتتبعها إداريا سواء الخلة –خلة الفرجان- أوعين زارة أو كوبري الفروسية، قائلا: "نحن في طرابلس".
ونوه إلى أن القوات المسلحة طورت الهجوم للانتقال من حروب المحاور إلى تشكيل طوق على المليشيات من كوبري الزهراء حتى القويعة، يحيط بالعاصمة طرابلس، واختتم ان القوات ننتظر الإشارة من القيادة وغرفة العلميات لقطع الطريق الساحلي وطرق هروب المليشيات.