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عاجل.. ماذا قال رئيس حكومة لبنان المكلف في أولى تصريحاته للمحتجين؟

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قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب، إنه يسعى للخروج من حالة الشك ولإستعادة ثقة كل اللبنانيين، داعيا اللبنانيين في كل الساحات والمناطق أن يكونوا شركاء في الحل.

وأكد "دياب"، خلال كلمته مساء الخميس، أنه سيعمل على أن تكون الحكومة الجديدة على مستوى تطلعات اللبنانيين، وسيجري مشاورات موسوعة تشمل الحراك الشعبي والقوى السياسية.

وأضاف: "نعيش مرحلة دقيقة وحساسة تتطلب تضافر كل الجهود، وعلينا أن نحمي أرضنا وثرواتنا".

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وأوضح أن انتفاضة اللبنانيين أعادت تصويب الأمور في البلاد، مضيفا: "أشعر أن الانتفاضة تمثلني وكل اللبنانيين".

وشدد على ضرورة تركيز الجهود على وقف الانهيار.

وكلف الرئيس اللبناني، ميشال عون، مساء الخميس، حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية".

وتم استدعاء المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية حسان دياب إلى قصر بعبدا، وذلك بعدما حظى بدعم من "حزب الله" وحلفائه، وكتلة الرئيس عون.

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