الرئيس اللبناني يكلف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة

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كلف الرئيس اللبناني، ميشال عون، مساء الخميس، حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية".

وتم استدعاء المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية حسان دياب إلى قصر بعبدا، وذلك بعدما حظى بدعم من "حزب الله" وحلفائه، وكتلة الرئيس عون.

وتولى دياب الذي لم يعرف له أي انتماء سياسي، وزارة التربية والتعليم في حكومة رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي عام 2011.

وأجمعت مصادر لبنانية عدة تعمل على خط المباحثات على أن كلا من مليشيا حزب الله وحركة أمل و"التيار الوطني الحر"، اتفقت على تكليف دياب.