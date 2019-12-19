كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس اللبناني يكلف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتم استدعاء المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية حسان دياب إلى قصر بعبدا، وذلك بعدما حظى بدعم من "حزب الله" وحلفائه، وكتلة الرئيس عون.
وتولى دياب الذي لم يعرف له أي انتماء سياسي، وزارة التربية والتعليم في حكومة رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي عام 2011.
وأجمعت مصادر لبنانية عدة تعمل على خط المباحثات على أن كلا من مليشيا حزب الله وحركة أمل و"التيار الوطني الحر"، اتفقت على تكليف دياب.
ولا يزال تيار المستقبل بزعامة الحريري، متشبثاً بموقفه بعدم تسمية أي مرشح لرئاسة الحكومة.
وأشارت المصادر إلى أن الحريري سيعمل على تسهيل مهمة الرئيس المكلف بعد أن رفض تسمية شخص من طرفه يحظى بإجماع كافة الأطياف السياسية في البلاد.
وكما "المستقبل" من المرجح ألا تسمي كل من "كتلة اللقاء الديمقراطي" (الحزب التقدمي الاشتراكي)، و"حزب القوات اللبنانية" دياب، على أن تتضح صورة موقفهما في استشارات الخميس.
في المقابل، ستبقى الأنظار كذلك موجهة نحو ردة فعل الشارع والمتظاهرين على دياب، وهو الذي لم يترك بصمة لافتة في مسار توليه وزارة التربية.
وسبق للمحتجين أن رفضوا كلا من الحريري ورجل الأعمال سمير الخطيب والوزير السابق محمد الصفدي كمرشحين لرئاسة الحكومة.
ويترقب اللبنانيون اليوم الخميس، حسم رئاسة الحكومة عبر الاستشارات النيابية وسط انتشار أمني مكثف في العاصمة بيروت وتوقعات بتأجيل المشاورات.
واستبعدت مصادر في الرئاسة اللبنانية تأجيل الاستشارات النيابية للمرة الثالثة، عقب اعتذار الحريري الذي فاقم تعقيدات الأزمة بالبلاد.