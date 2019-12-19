كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكومة طرابلس الليبية توافق على تفعيل مذكرة التفاهم الأمنية مع تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت حكومة طرابلس في ليبيا، مساء الخميس، الموافقة على تفعيل مذكرة التفاهم الأمنية مع تركيا.

في 27 نوفمبر الماضي، وقعت حكومة الوفاق الليبية، المحسوبة على تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، اتفاقا مع تركيا حول تعزيز التعاون الأمني والعسكري، وهو ما يعد انتهاكا جديدا للقانون الدولي من قبل حكومة "الإخوان" التي يتزعمها فايز السراج في طرابس، فالاتفاقية الجديدة بين الديكتاتور العثماني رجب طيب أردوغان، وما تبقي للإخوان المسلمين من نفوذ في المنطقة والمتمثلة في حكومة "السراج"، غير شرعي وغير قانوني، ويخالف القوانين الدولية.

ويعد الاتفاق بين تركيا ورئيس حكومة طرابلس فائز السراج يتناقض مع القوانين الدولية، وينتهك اتفاق الصخيرات، بحسب ما أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، مضيفا، وفقا لاتفاق الصخيرات بشأن ليبيا كان يتوجب على البرلمان الليبي التصديق على الاتفاقية مع تركيا، وهذا لم يحدث، ولم يتم استشارة رئيس البرلمان وأعضائه، كما أن هذه الاتفاقية تضر دول المنطقة بما فيها تركيا التي قامت بعزل نفسها، مشيرا إلى أن بلاده لا تعتزم التصعيد ضد تركيا التي دعاها لاحترام القوانين الدولية.