بومبيو: نحن مع الشعب الإيراني ضد القمع الذي تعرض له

النظام لم يحترم شعبه منذ 40 عاماً، وحول إيران

إلى دولة مارقة على مدى العقود الماضية.

فرضت واشنطن، الخميس، عقوبات جديدة على النظام الإيراني تستهدف قضاة بالمحكمة الثورية في طهران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إنها فرضت عقوبات على قاضيين اثنين بالمحكمة الثورية بطهران لإصدارهم أحكاما بحق إيرانيين لممارساتهم حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.

Advertisements

وأضاف البيان أن القاضيين هما أبوغاسم سالافاتي ومحمد مغيشة وأشرفا على إجراء محاكمات صورية عوقب فيها صحفيون ومحامون ونشطاء سياسيون؛ بسبب ممارسة حريتهم في التعبير والتجمع وحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة وبالجلد وحتى الإعدام.

من جانبه، قال الوزير ستيفن منوشين، إن بلاده لن تكون متفرجة على الاضطهاد والظلم المستمر في إيران. إن هذه الإدارة تستهدف أولئك الموجودين في النظام الذين يسعون إلى فرض رقابة على المحتجين واضطهاد الأقليات الدينية وإسكات الشعب الإيراني.

وأضاف "تقف الولايات المتحدة إلى جانب من يشاركون في المعارضة والاحتجاجات العامة السلمية".