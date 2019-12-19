كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحتجون بهونج كونج يسعون للحصول على دعم دولي في مجال الحقوق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتشد المتظاهرون في هونج كونج خارج البعثات الدبلوماسية اليوم الخميس، لحث الحكومات الأجنبية على متابعة الولايات المتحدة وإصدار قوانين حقوق الإنسان لزيادة الضغط على بكين ودعم حملتها المؤيدة للديمقراطية.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشريعا الشهر الماضي، يطالب وزارة الخارجية بالتصديق، مرة واحدة على الأقل في السنة، على أن هونج كونج تحتفظ بما يكفي من الاستقلال الذاتي من بكين لتبرير شروط التجارة الأمريكية المواتية.

وتظاهر نحو ألف شخص، معظمهم يرتدون ملابس سوداء ويرتدون أقنعة الوجه، في مسيرة على الطريق الذي سلكته لهم قنصليات أستراليا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وكنداظ، لإسقاط التماس.

كما خرج الدبلوماسيون البريطانيون والأوروبيون والأمريكيون لاستلامها والتقاط صور مع المحتجين.

وقال سوكي تشان، الذي شارك في الاحتجاج، إن ما يحدث في هونغ كونغ ليس مجرد قضية محلية، بل يتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية، يجب على الحكومات الأجنبية أن تفهم كيف يتم قمع هذه المدينة.

وأضاف، نحتاج إلى مواصلة البحث عن الاهتمام الدولي وإعلامهم بأن هذه الحركة لا تفقد زخمها.

كما ظلت هونغ كونغ تعاني من الاحتجاجات المناهضة للحكومة لأكثر من ستة أشهر وسط غضب متزايد إزاء ما يراه الكثيرون الصينيين يتدخلون في الحريات التي وعدت بها المستعمرة البريطانية السابقة عندما عادت إلى الحكم الصيني في عام 1997.

ونفت بكين مثل هذا التدخل، وألقت باللوم على "القوى الأجنبية" قائلة، إن محاولات التدخل في المدينة محكوم عليها بالفشل.

واتبع تشريع الولايات المتحدة، الذي يهدد أيضًا بفرض عقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان، عرائض مماثلة "لدبلوماسية المواطن" في هونغ كونغ هذا العام، وهتف المحتجون بها.

ونددت بكين بالتشريع الامريكى، وقالت حكومة هونج كونج، انها ارسلت اشارة خاطئة للمتظاهرين وازدادت حالة عدم اليقين الاقتصادى فى هونج كونج المركز المالى الرئيسى.

كما أدان التماس المتظاهرين ما وصفته بوحشية الشرطة وحث الحكومات على إصدار تشريع لمعاقبة المسؤولين الصينيين وهونغ كونغ بحرمانهم من تأشيرات الدخول وتجميد أصولهم.

وقالت الشرطة، إنهم تصرفوا بضبط النفس.

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وقالت الشرطة بشكل منفصل اليوم الخميس، إنها اعتقلت أربعة أشخاص يشتبه في قيامهم بغسل الأموال فيما يتعلق بالاحتجاجات وجمدت 70 مليون دولار هونج كونج (9 ملايين دولار) في ودائع مصرفية.

وقالت تشان واي كي، من مكتب التحقيقات المالية والمخدرات التابع للشرطة، إن الأربعة جزء من مجموعة طلبت تبرعات للمتظاهرين المعتقلين والمصابين ولكنها استخدمت بعض الأموال للاستثمارات الشخصية.

وقالت بكين، إنها ملتزمة بصيغة "دولة واحدة ونظامان" التي تضمن درجة عالية من الحكم الذاتي.

وزار الرئيس الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع مركز القمار المجاور في ماكاو، وهي مستعمرة برتغالية سابقة، والتي أثنى عليها اليوم الخميس، مما أدى إلى تعارض مع احتجاجات هونج كونج.

وقال شي للمسؤولين المحليين، أحب الصين، لقد أصبح حب ماكاو القيمة الأساسية للمجتمع بأسره".

وفي يوم الجمعة القادم، كان من المقرر أن يحضر شي احتفالات الذكرى العشرين لتسليم ماكاو إلى الصين، وكان من المتوقع أن يعلن عن الامتيازات الاقتصادية كمكافأة على استقرارها وولائها.

وفي القنصلية الأمريكية في هونغ كونغ، دعا المتظاهرون الكونغرس الأمريكي إلى تمرير "قانون المياه"، الذي نص عليه السناتور جوش هاولي من ولاية ميسوري وتم تسميته باسم شعار احتجاجي اقترضته أسطورة فنون الدفاع عن النفس بروس لي.

وسيجمد مشروع القانون أصول المواطنين الصينيين والشركات المملوكة للدولة التي يُعتقد أنها، ساهمت في قمع حرية التعبير في هونغ كونغ.

ووافق اليوم الخميس أيضا، الذكرى الخامسة والثلاثين لمعاهدة بين الصين وبريطانيا حول مستقبل هونج كونج، والتي مهدت الطريق لتسليمها.

وحث وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الصين في بيان على فتح حوار مع المحتجين واحترام الالتزامات الواردة في المعاهدة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في عام 2017، إن إعلان عام 1984 المشترك، الذي وقعه رئيس الوزراء البريطاني آنذاك مارغريت تاتشر ورئيس الوزراء الصيني تشاو زييانغ، كان وثيقة تاريخية لم يعد لها أي أهمية عملية.