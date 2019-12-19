كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل شخصين في إطلاق نار وسط العاصمة موسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام روسية، مساء الخميس، مقتل شخصين أحدهما شرطي في إطلاق نار، بالقرب من مبنى الاستخبارات، وسط العاصمة موسكو، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

وذكر شهود عيان أنهم سمعوا إطلاق نار وصيحات استغاثة قرب جسر كوزنيتسكي في موسكو.