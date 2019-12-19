كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل شخصين في إطلاق نار وسط العاصمة موسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفادت وسائل إعلام روسية، مساء الخميس، مقتل شخصين أحدهما شرطي في إطلاق نار، بالقرب من مبنى الاستخبارات، وسط العاصمة موسكو، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".
وذكر شهود عيان أنهم سمعوا إطلاق نار وصيحات استغاثة قرب جسر كوزنيتسكي في موسكو.
وذكرت الأنباء، أن شخصا مجهولا فتح النار من سلاح رشاش، بالقرب من المبنى.
وقال شاهد عيان: "سمعنا صوت إطلاق رصاص وصراخا، وتم دفع الناس من الشارع إلى داخل المباني المجاورة لحمايتهم".