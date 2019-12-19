تعيين وزير الخارجية "بوقادوم" رئيسا مؤقتا للحكومة الجزائرية

وأنهى الرئيس الجزائري، مهام وزير الداخلية صلاح الدين دحمون، وتكليف وزير السكن كمال بلجود وزيرا للداخلية بالنيابة.

وقدم الوزير الأول نور الدين بدوي، استقالته لرئيس الجزائر عبد المجيد تبون بقصر الرئاسة بالمرادية.

وأدى الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، اليمين الدستورية، خلال حفل تنصيب في جرى في قصر المؤتمرات غربي العاصمة الجزائرية، ليبدأ مهامه لولاية مدتها 5 أعوام.

ويخلف تبون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي دفعته الحركة الاحتجاجية إلى الاستقالة في 2 أبريل الماضي، بعد 20 عاما في الحكم.

وتولى عبد القادر بن صالح الرئاسة المؤقتة وفقا للدستور، لكنه تجاوز المهلة القانونية المحددة بثلاثة أشهر.

وقلد عبدالقادر بن صالح الرئيس الجزائري المؤقت المنتهية ولايته، عبدالمجيد تبون الرئيس الجديد، وسام الاستحقاق الوطني من درجة "صدر".