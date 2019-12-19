كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة البريطانية ترفض إجراء استفتاء استقلال جديد في اسكتلندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، رفض مطالب رئيسة وزراء اسكتلندا بإجراء استفتاء جديد على الاستقلال بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت الحكومة، في بيان لها، إن ذلك سيكون إجراء مدمرا، وسيقوض نتائج التصويت السابق الذي أجري قبل خمس سنوات.
وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن التي ترأس حكومة مؤيدة للاستقلال إن لديها تفويضا جديدا بالدعوة لاستفتاء جديد بعد أن حصل حزبها على أغلبية مقاعد البرلمان المخصصة لاسكتلندا في انتخابات عامة الأسبوع الماضي.
وقالت الحكومة البريطانية في مذكرة مرفقة مع جدولها التشريعي اجراء استفتاء ثان على الاستقلال العام المقبل سيكون إجراء مدمرا.
وأضافت: "سيقوض النتيجة الحاسمة لاستفتاء عام 2014 والتعهد الذي قُطع لشعب اسكتلندا بأن مثل هذا الاستفتاء لن يجرى سوى مرة واحدة خلال جيل".