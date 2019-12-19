كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة البريطانية ترفض إجراء استفتاء استقلال جديد في اسكتلندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، رفض مطالب رئيسة وزراء اسكتلندا بإجراء استفتاء جديد على الاستقلال بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الحكومة، في بيان لها، إن ذلك سيكون إجراء مدمرا، وسيقوض نتائج التصويت السابق الذي أجري قبل خمس سنوات.

Advertisements

وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن التي ترأس حكومة مؤيدة للاستقلال إن لديها تفويضا جديدا بالدعوة لاستفتاء جديد بعد أن حصل حزبها على أغلبية مقاعد البرلمان المخصصة لاسكتلندا في انتخابات عامة الأسبوع الماضي.

وقالت الحكومة البريطانية في مذكرة مرفقة مع جدولها التشريعي اجراء استفتاء ثان على الاستقلال العام المقبل سيكون إجراء مدمرا.

وأضافت: "سيقوض النتيجة الحاسمة لاستفتاء عام 2014 والتعهد الذي قُطع لشعب اسكتلندا بأن مثل هذا الاستفتاء لن يجرى سوى مرة واحدة خلال جيل".