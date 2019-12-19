كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين يرفض اتهامات التدخل الروسي في السياسة البريطانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مزاعم التدخل الروسي في السياسة البريطانية وأشاد برئيس الوزراء بوريس جونسون لفهمه المزاج السائد للمجتمع البريطاني بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أكثر من منافسيه السياسيين، وفقا لما اوردته رويترز.

لا تزال العلاقات بين لندن وموسكو متوترة بسبب كل شيء منذ تسمم جاسوس روسي سابق وابنته في إنجلترا عام 2018 ووصولا الي قضايا سوريا وأوكرانيا.

وعندما سئل بوتين عن تقرير برلماني بريطاني غير منشور حول مزاعم بأن روسيا حاولت التدخل في السياسة البريطانية، وهو ما نفاه الكرملين مرارًا وتكرارًا، اجاب "فيما يتعلق بالتدخل (الروسي) أو عدم التدخل، سمعنا عدة مرات من الهيئات الحكومية الرسمية في مختلف البلدان، بما في ذلك بريطانيا، تقييمات لما يحدث داخل روسيا. هل يعد هذا تدخل؟"

و تابع قائلا "نحن نحتفظ بالحق في التصرف بنفس الطريقة تجاهك. إذا كنت تعتقد أن هذا تدخل، فاستمر في التفكير في ذلك. لكن لا علاقة له على الإطلاق بالتدخل.. أعرف ما هي مصالح بلدي. وأي شيء قاله أي شخص عني ليس له أهمية عند مقارنته بالمهام الأساسية التي ترغب روسيا في حلها."

و نقل بوتين عن رجال أعمال بريطانيين لم يذكر اسماءهم ومستثمرين قولهم إن روسيا تعتبرهم أصدقاء، وإنهم يعتقدون أن لندن مهتمة بإقامة علاقات اقتصادية أقوى مع موسكو.

وقال "نحن نقدر هذا ونبذل قصارى جهدنا لدعمهم حتى يشعروا أنهم في الوطن هنا".

و علي صعيد اخر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،اليوم الخميس، إن موسكو تعتزم الحفاظ على نقل الغاز عبر أوكرانيا بغض النظر عن عدد من خطوط أنابيب الغاز التي تبنيها موسكو حاليا لتجاوز جارتها السوفيتية السابقة.

تعد أوكرانيا طريق عبور رئيسي لصادرات الغاز الروسي عبر الأنابيب إلى أوروبا، لكن تنتهي الصفقة الحالية بين البلدين بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في نهاية العام.

Advertisements

يجتمع مسؤولون رفيعو المستوى من روسيا وأوكرانيا واللجنة الأوروبية في برلين اليوم الخميس لإجراء جولة أخرى من محادثات الغاز.

وقال بوتين في مؤتمره الصحفي السنوي في موسكو "هذا موضوع صعب وحساس للغاية. نود أن نحل هذه المشكلة.. سوف نبحث عن حل مقبول لجميع الأطراف، بما في ذلك أوكرانيا. هذا على الرغم من بناء البنية التحتية مثل نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 ونرك ستريم.. سوف نحافظ على عبور الغاز عبر أوكرانيا ".

وكانت موسكو قد ذكرت في وقت سابق أن رسوم النقل التي اقترحتها أوكرانيا لشحن الغاز الروسي عبر أراضيها العام المقبل كانت مرتفعة للغاية، وهو ما رفضته كييف.

اقترحت موسكو أيضًا صفقة قصيرة الأجل حتى يتم بناء خطوط أنابيب تهدف إلى تجاوز أوكرانيا- نورد ستريم 2 وترك ستريم. وتصر أوكرانيا على عقد طويل الأجل.

من المتوقع أن يبدأ تشغيل نورد ستريم 2، التي ستضاعف طاقة تصدير الأنابيب إلى ألمانيا، في العام المقبل. ويعتمد جدول ترك ستريم على إنشاء البنية التحتية للغاز في بلغاريا وصربيا والمجر.

و اوضح بوتين إن روسيا ستكون على استعداد لمنح أوكرانيا خصمًا يتراوح بين 20 و25٪ على مشتريات الغاز، قائلا "أنا واثق من أننا سنتوصل إلى اتفاق... ليست لدينا رغبة في تفاقم الوضع... أو استخدام هذا للتأثير على الوضع في أوكرانيا نفسها".

وقد تدهورت العلاقات بين الحلفاء منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في مارس 2014 واستولى الانفصاليون المؤيدون للكرملين على جزء من شرق أوكرانيا.