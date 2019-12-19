كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق جثة رئيس باكستان السابق 3 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة باكستانية خاصة أمراً، ضد حاكم باكستان العسكري السابق برويز مشرف، اليوم الخميس، قائلة إن جثته يجب أن تنقل إلى البرلمان، وتعلق هناك مدة ثلاثة أيام إذا توفي قبل تنفيذ حكم إعدامه.

وكانت المحكمة قد قضت بإعدام مشرف يوم الثلاثاء، بعد أن أدانته بالخيانة العظمى، لمخالفته الدستور في 2007.

ويأتي بيانها اليوم، بعد أن قالت الحكومة إنها وجدت أن الحكم شابته أعوار فيما يبدو انحيازاً لطرف في الخلاف بين الجيش والقضاء وقال محامي مشرف إنه سيستأنف الحكم.

وقالت المحكمة إذا وجد شريف ميتاً قبل تنفيذ الحكم: "يجب أن تعلق جثته في ميدان تشوك في إسلام اباد في باكستان مدة ثلاثة أيام". وميدان تشوك يقع خارج البرلمان الباكستاني. Advertisements

ووصف خبراء قانونيون التوجيهات بأنها مخالفة للدستور، حتى وإن كانت رمزية.

وقالت وزيرة الإعلام الباكستانية فردوس عشق أوان أمس الأربعاء، إن الفريق القانوني الحكومي وجد "ثغرات ونقاط ضعف" في حكم الإعدام الأصلي، بعد أن اطلع محامون رئيس الوزراء عمران خان على القضية.