كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة ستة أشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعلن المجلس الأوروبي،اليوم الخميس، إن دول الاتحاد الأوروبي مددت العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة ستة أشهر حتى 31 يوليو، وفقا لما اوردته رويترز.

جاء هذا القرار في أعقاب تحديث قام به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لزعماء الاتحاد الأوروبي في قمة الأسبوع الماضي حول حالة اتفاقيات مينسك، والتي تهدف إلى إحلال السلام في شرق أوكرانيا بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014.

وقال المجلس في بيان "بالنظر إلى أن اتفاقيات مينسك لم تنفذ بالكامل، اتخذ المجلس الأوروبي بالإجماع القرار السياسي بتجديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا".

و علي صعيد اخر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،اليوم الخميس، إن موسكو تعتزم الحفاظ على نقل الغاز عبر أوكرانيا بغض النظر عن عدد من خطوط أنابيب الغاز التي تبنيها موسكو حاليا لتجاوز جارتها السوفيتية السابقة.

تعد أوكرانيا طريق عبور رئيسي لصادرات الغاز الروسي عبر الأنابيب إلى أوروبا، لكن تنتهي الصفقة الحالية بين البلدين بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في نهاية العام.

يجتمع مسؤولون رفيعو المستوى من روسيا وأوكرانيا واللجنة الأوروبية في برلين اليوم الخميس لإجراء جولة أخرى من محادثات الغاز.

وقال بوتين في مؤتمره الصحفي السنوي في موسكو "هذا موضوع صعب وحساس للغاية. نود أن نحل هذه المشكلة.. سوف نبحث عن حل مقبول لجميع الأطراف، بما في ذلك أوكرانيا. هذا على الرغم من بناء البنية التحتية مثل نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 ونرك ستريم.. سوف نحافظ على عبور الغاز عبر أوكرانيا ".

وكانت موسكو قد ذكرت في وقت سابق أن رسوم النقل التي اقترحتها أوكرانيا لشحن الغاز الروسي عبر أراضيها العام المقبل كانت مرتفعة للغاية، وهو ما رفضته كييف.

اقترحت موسكو أيضًا صفقة قصيرة الأجل حتى يتم بناء خطوط أنابيب تهدف إلى تجاوز أوكرانيا- نورد ستريم 2 وترك ستريم. وتصر أوكرانيا على عقد طويل الأجل.

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من المتوقع أن يبدأ تشغيل نورد ستريم 2، التي ستضاعف طاقة تصدير الأنابيب إلى ألمانيا، في العام المقبل. ويعتمد جدول ترك ستريم على إنشاء البنية التحتية للغاز في بلغاريا وصربيا والمجر.

و اوضح بوتين إن روسيا ستكون على استعداد لمنح أوكرانيا خصمًا يتراوح بين 20 و25٪ على مشتريات الغاز، قائلا "أنا واثق من أننا سنتوصل إلى اتفاق... ليست لدينا رغبة في تفاقم الوضع... أو استخدام هذا للتأثير على الوضع في أوكرانيا نفسها".

وقد تدهورت العلاقات بين الحلفاء منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في مارس 2014 واستولى الانفصاليون المؤيدون للكرملين على جزء من شرق أوكرانيا.

وفي وقت سابق، صرح الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيرته الألمانية أنجيلا ميركل ناقشا خط أنابيب الغاز الطبيعي "نورد ستريم -2" إلى ألمانيا ونقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا في مكالمة هاتفية يوم الاثنين.

وقال الكرملين في بيان إن الزعيمين ناقشا أيضا النزاعات في أوكرانيا وليبيا.

وقد قالت ألمانيا، يوم الخميس، إنها ترفض "التدخل الأجنبي و... فرض عقوبات خارج الحدود الإقليمية" بعد أن أقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يعارض مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 الروسي إلى ألمانيا.

وقال وزير الخارجية هيكو ماس فيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية المحتملة ضد نورد ستريم 2، والتي يدعو مشروع القانون إلى فرضها على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ان "اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسة الطاقة الأوروبية يتم في أوروبا".

وأضاف ماس: "نحن نرفض التدخل الأجنبي، ومن حيث المبدأ، العقوبات خارج الحدود الإقليمية".

سينقل خط أنابيب بحر البلطيق الغاز الطبيعي على بعد 1200 كيلومتر (746 ميل) من روسيا إلى أوروبا. وقد تعرضت لانتقادات من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية التي تزعم أنها قد تزيد من اعتماد أوروبا على روسيا كمورد للطاقة.

