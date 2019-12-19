روعة..شاهد لحظات تساقط الثلوج بجبال بني ملال – فيدبو

غطت الثلوج جبال إقليم بني ملال بداية الأسبوع الجاري، مما حول المنطقة إلى لوحة فنية رائعة ومثيرة للناظرين. وتحولت منطقة “تاصميت” و “إسكسي”، الى لوحة فنية تغري بالزيارة، بفعل التساقطات الثلجية رغم إنقطاع الطرق لساعات. هذا وقد تم تسجيل ما بين 15 و 50 سم من التسقطات الثلجية، بمختلف مناطق المغرب، حسب ما أعلنته مديرية الأرصاد الجوية الوطنية.

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