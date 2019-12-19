مندوبية التخطيط: ركود مرتقب في إنتاج الفوسفاط نهاية سنة 2019

يتوقع أرباب المقاولات أن يسجل الفصل الرابع، والأخير من السنة الجارية تحسنا إجماليا في إنتاج قطاعات الصناعة التحويلية، والصناعة البيئية مقابل استقرار الانتاج في قطاعي الصناعة الطاقية الاستخراجية، فيما سيعرف قطاع البناء انخفاضا في الانتاج.

وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أرباب المقاولات استقرارا في الإنتاج، ويعزى هذا التطور بالأساس إلى الركود المرتقب في إنتاج الفوسفاط.

ووفقا لما جاء في مذكرة البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية، التي تنجزها المندوبية السامية للتخطيط، فإن الفصل الرابع لسنة 2019، وبحسب رأي أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية سيعرف ارتفاعا في الإنتاج.

وتعزى التوقعات بارتفاع في انتاج الصناعات التحويلية، بالأساس، إلى التحسن المرتقب في أنشطة “الصناعة الكيماوية”، و” صناعة السيارات”، من جهة، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المرتقب في انتاج أنشطة “صنع الأجهزة الكهربائية”، و”صنع تجهيزات معلوماتية، ومنتجات إلكترونية وبصرية”. كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين.

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كما يتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الرابع لسنة 2019، استقرارا في الإنتاج نتيجة الركود المرتقب في “إنتاج وتوزيع الكهرباء، والغاز، والبخار، والهواء المكيف”.

وفيما يخص قطاع الصناعة البيئية، فإن مقاولي هذا القطاع يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج، خصوصا في أنشطة “جمع، ومعالجة، وتوزيع الماء” واستقرارا في عدد المشتغلين..

أما في قطاع البناء، وبشكل إجمالي، من المنتظر أن يعرف النشاط فيه انخفاضا خلال الفصل الرابع من عام 2019، ويعزى هذا التطور أساسا إلى التراجع المنتظر في أنشطة “الهندسة المدنية”، و”أنشطة البناء المتخصصة”.

كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين خلال الفصل نفسه.