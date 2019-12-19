مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار قرب مبنى الاستخبارات الروسية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير إعلامية روسية أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم، مساء اليوم الخميس، بعد حادث إطلاق نار وسط العاصمة موسكو بالقرب من مبنى الخدمات الأمنية الفيدرالي (الاستخبارات).

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن شهود عيان أن شخصا مجهولا فتح النار من سلاح رشاش، بالقرب من المبنى.

وأضافت أن إطلاق النار أسفر عن مقتل 3 أشخاص، دون توضيح هويتهم.

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وقال شاهد عيان: "سمعنا صوت إطلاق رصاص وصراخا، وتم دفع الناس من الشارع إلى داخل المباني المجاورة لحمايتهم".

كما وأظهرت لقطات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي عناصر الأمن يتبادلون إطلاق النار مع منفذ الهجوم، ولم تتضح على الفور أسباب الحادث أو الجهة التي تقف خلفه.